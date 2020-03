Querelle Sporting-Leao, il comunicato ufficiale del club lusitano

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina il quotidiano sportivo portoghese ‘Record‘ oggi in edicola aveva riportato la notizia secondo cui lo Sporting Lisbona, ex club di Rafael Leao, oggi attaccante del Milan, avrebbe dovuto essere risarcito dal giovane calciatore rossonero di 16,5 milioni di euro.

Questo perché il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha accolto il ricorso del club portoghese su quanto Rafael Leao fece nel 2018, svincolandosi in maniera unilaterale dalla società biancoverde per ‘giusta causa’ in seguito l’aggressione subita, da parte di alcuni tifosi facinorosi, nel centro sportivo dei ‘Leões‘ all’epoca allenati da Jorge Jesús.

Lo Sporting Lisbona, attraverso un comunicato ufficiale diramato dai propri canali, ha confermato tutto: “Lo Sporting Lisbona informa, ai sensi e ai fini del rispetto dell’obbligo di informazione derivante dall’articolo 248-A del codice portoghese dei valori mobiliari, che è stato informato della decisione emessa dalla Corte Arbitro sportivo nell’ambito dell’azione proposta dal giocatore Rafael Leao, che ritiene l’azione parzialmente valida, ordinando allo Sporting SAD di pagare al giocatore, a titolo di indennizzo per la pratica delle molestie morali, l’importo di € 40.000,00 (quarantamila euro), oltre a considerare parzialmente valida la domanda riconvenzionale, ordinando al giocatore di pagare Sporting SAD per un importo di € 16.500.000,00 (sedici milioni e cinquecentomila euro), a titolo di risarcimento per la risoluzione illegale del contratto di lavoro sportivo”.

Per ripercorrere la storia, molto breve, di Rafael Leao con la maglia dello Sporting Lisbona, club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio

