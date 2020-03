Coronavirus, Flamengo: Jorge Jesus positivo: il comunicato

ULTIME NEWS – Continuano i casi positivi al coronavirus nel mondo del calcio. Il Flamengo, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività del suo allenatore Jorge Jesus. Ecco la nota del club brasiliano:

“Il Flamengo informa che i test per la presenza del COVID-19 su atleti, staff tecnico e membri della dirigenza sono stati conclusi nel pomeriggio di lunedì 16. Il club informa che l’allenatore Jorge Jesus ha realizzato un primo test per il COVID-19 ed è risultato positivo in maniera debole o non conclusiva. La controprova è in fase di realizzazione.

Il Mister è sotto le cure dello staff medico del Flamengo e il suo stato di salute è stabile. La dirigenza ribadisce il proprio impegno durante la pandemia del Coronavirus e ha già annunciato la sospensione degli allenamenti della prima squadra e delle giovanili per almeno una settimana.

Atleti, integranti della dirigenza e staff tecnico sono risultati negativi al COVID-19. Seguiremo gli orientamenti del Ministero della Salute durante la pandemia del Coronavirus”.

