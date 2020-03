PM – Calciomercato Milan, Bargiggia: “Theo Hernandez? Va tenuto. Su Rebic…”

CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Bargiggia ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco la sua opinione su Theo Hernandez e Ante Rebic: “Per Theo Hernandez bisognerà fare uno sforzo, un investimento per trattenerlo. Ritengo sia doveroso farlo per un giocatore del genere altrimenti si ricomincerà da sottozero. Rebic? Il suo prestito biennale è fondamentale in questo caso. Anche lui ha i connotati giusti per far bene secondo i parametri voluti da Ivan Gazidis”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

