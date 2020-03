Dal Portogallo – Rafael Leao condannato a risarcire lo Sporting Lisbona

NEWS MILAN – Il quotidiano portoghese ‘Record‘ oggi in edicola parla di Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, il quale dovrà risarcire lo Sporting Lisbona, club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio, versando ai ‘Leões‘ ben 16,5 milioni di euro!

Come si ricorderà, infatti, Rafael Leao si era svincolato, in maniera unilaterale, dalla società biancoverde nell’estate 2018 in seguito delle aggressioni subite dallo Sporting Lisbona da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra, minacciando i calciatori.

A quel punto Rafael Leao si era trasferito a costo zero al Lille e, da lì, un anno dopo, al Milan. Lo Sporting Lisbona, però, nel frattempo non si era arreso, rivolgendosi alla FIFA per contestare la validità della risoluzione contrattuale (secondo i portoghesi Rafael Leao all’epoca dei fatti non aveva motivi validi per risolvere il contratto) e chiedere un risarcimento economico.

Il ricorso era stato respinto e definito inammissibile. Adesso, però, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha ribaltato la decisione e condannato Rafael Leao al maxi-risarcimento verso lo Sporting Lisbona. Al giocatore, però, dovrà essere riconosciuto, contestualmente, un indennizzo di 40mila euro per ‘essere stato vittima di un assedio morale’.

