Calciomercato Milan – Goodbye Donnarumma: per Gigio ipotesi Premier

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Donnarumma sta riempiendo i pomeriggi casalinghi con lo studio dell’inglese. Molti l’hanno interpretato come un indizio di mercato, in quanto il portiere del Milan sembra essere sempre più vicino a trasferirsi all’estero nella prossima stagione.

Donnarumma in questo momento è il simbolo del Milan, considerando i 21 anni e le 190 presenze, ma allo stesso tempo l’obiettivo della proprietà è quello di abbassare il monte ingaggi e Gigio costa sei milioni all’anno (di più in caso si rinnovo con adeguamento allo stipendio). Il portiere ha un contratto che scade nel 2021, e dunque, senza prolungamento, inizierebbe la prossima stagione da svincolato. A gennaio sarebbe già libero di prendere accordi con altri club, a febbraio di formalizzarli.

Al momento inoltre pare molto difficile un accordo. Non ci sono mai stati contatti diretti, ma le posizioni si sono incrociate con Ibrahimovic: mentre lo svedese e Raiola avrebbero ascoltato e accolto una proposta di rinnovo, Gazidis ha fatto capire di voler intraprendere un’altra strada. Questa differenza di vedute potrebbe esserci anche con Donnarumma, visto che la parti al tavolo saranno sempre le stesse. Sarebbe probabilmente troppo tardi pensare di trovare un accordo in estate. Il Milan in ogni caso deve risolvere una situazione che si fa sempre più intricata: se il costo del cartellino di Gigio nell’estate scorsa era di almeno 50 milioni, il suo valore ovviamente scenderà a dodici mesi dalla scadenza, visto che il pericolo è quello di perdere il giocatore a zero nell’estate 2021.

Ma quale potrebbe essere la prossima destinazione di Donnarumma? Manchester o Liverpool probabilmente. Il City o l’United potrebbero decidere di cedere De Gea o Ederson per acquistare un portiere altrettanto affidabile e ancora più giovane. C’è anche l’Everton di Ancelotti, che vuole dare un segnale forte a tutta la Premier League con un acquisto importante. Da non dimenticare il Psg, che resta una delle candidate più accreditate: l’obiettivo di Leonardo è quello di prendere Donnarumma a zero nell’estate 2021. Intanto il Milan ha un nuovo obiettivo per il centrocampo, continua a leggere >>>

