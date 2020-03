Calciomercato Milan – Obiettivo Szoboszlai con Rangnick: gol e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti calciatori accostati al Milan negli ultimi giorni, c’è il talento ungherese Dominik Szoboszlai. Il giovanissimo centrocampista è di proprietà del Red Bull Salisburgo, ed è uno dei potenziali obiettivi nel mirino del club rossonero in caso di arrivo di Ralf Rangnick.

Conosciamo meglio Szoboszlai. Nato a Budapest il 25 ottobre 2000, alto 186 cm. Il suo contratto con il club austriaco, al momento, è fissato fino al giugno 2022. Il suo valore, stando ai dati dei colleghi di Transfermarkt, è al momento di 15 milioni di euro. Il suo ruolo principale è centrocampista di sinistra, ma può adattarsi anche da centrocampista centrale o trequartista. Ecco un video con le sue giocate più importanti: gol, assist e skills.

Nonostante la sua giovane età, ha già tre trofei nel suo palmares: due campionati e una coppa nazionale, tutte vinte in Austria con il RB Salisburgo. I numeri di questa stagione sono parecchio importanti: 29 presenze totali, di cui 5 in Champions League (con 1 gol e 1 assist all’attivo) e tutte da titolari. In totale ha segnato 4 gol e servito 7 assist. Lo scorso marzo 2019 ha esordito con l’Ungheria: fin qui ha collezionato 8 presenze e 1 gol.

Intanto, proseguendo sul tema Ralf Rangnick, il giornalista Giorgio Dusi, direttore di ‘BundesItalia.com‘, ha rilasciato una dichiarazione esclusiva per noi! Pianetamilan.it >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android