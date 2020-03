Calciomercato Milan – Rangnick, ecco le sue richieste: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, si parla sempre con più insistenza di Ralf Rangnick. Alcuni sono convinti che il tedesco sarà il prossimo allenatore del Milan, mentre altri credono che le quotazioni siano calate nelle ultime ore. Di sicuro qualcosa di concreto c’è, anche perchè Boban altrimenti non avrebbe rilasciato dichiarazioni così spinte, che di fatto l’hanno portato fuori dal Milan.

Ma quale sarà il Milan di Rangnick? Il tedesco ha sempre puntato su determinati profili, giovani di talento o elementi di nicchia da rilanciare. Al club rossonero servono un terzino destro, un difensore centrale, due centrocampisti e almeno un attaccante, in base ovviamente alla decisione di Ibrahimovic. Impossibile arrivare agli elementi di punta del Lipsia come Werner, Sabitzer o Upamecano, visto che il Milan deve rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, ma ci sono comunque dei nomi che possono diventare molto interessanti: il centrale Ampadu, il terzino Mukiele e i due centrocampisti Haldara e Szoboszlai. Sempre per quanto riguarda i difensori, attenzione anche a Onguene, al norvegese Ajer e al tedesco Kock.

Per quanto concerne il centrocampo, il nome di punta è sempre quello di Zaracho del Racing, con la trattativa che in questo momento risulta in stand by. Da monitorare anche Verschaeren dell’Anderlecht e Koopmeiners, capitano dell’AZ, dove milita tra l’altro il talento Myron Boadu. In attacco piace Jonathan David, centravanti del Gent, così come Arp, completamente chiuso nel Bayern Monaco. Seguiti anche Isak della Real Sociedad e Osimhen, nigeriano che ha preso il posto di Rafael Leao al Lilla. Intanto Gazidis ha mandato un videomessaggio a tutto il Milan. Ecco cosa ha detto, continua a leggere >>>

