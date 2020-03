Coronavirus, videomessaggio in italiano di Gazidis a tutti i dipendenti

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis ieri ha inviato un videomessaggio (in italiano) a tutti i dipendenti del Milan: calciatori, dirigenti, impiegati, consulenti – che lavorano tra Casa Milan, Milanello e Vismara, garantendo il «completo sostegno» e «il massimo supporto» del club rossonero sulla questione Coronavirus. «Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto», ha detto l’amministratore delegato ai dipendenti. Intanto un giornalista, nella nostra intervista esclusiva, parla del futuro di Ralf Rangnick, continua a leggere >>>

