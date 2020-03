Coronavirus, Donnarumma studia l’inglese: “Restate a casa”

NEWS MILAN – Con l’emergenza coronavirus in piena evoluzione, tutti gli italiani sono costretti a restare in casa per proteggere la propria salute e quella degli altri. Il momento è delicato, ma questa può essere anche un’occasione per fare delle cose magari lasciate da parte per i tanti impegni della vita quotidiana.

Pensiamo ad esempio a Gianluigi Donnarumma, che sta “approfittando” della situazione per studiare l’inglese. Il portiere del Milan, infatti, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una stories in cui si vede un libro di inglese e la scritta: “Studying English”, seguita dagli hashtag “#StayAtHome” e “#IoRestoACasa”. A proposito di coronavirus, ecco tutte le notizie minuto per minuto.

