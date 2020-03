Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo in salita: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Gianluigi Donnarumma. Ivan Gazidis dovrà affrontare al più presto la questione relativa al contratto, in scadenza tra quindici mesi. Maldini e Boban hanno sempre spinto per un incontro con Raiola per avviare le trattative per un eventuale prolungamento, ma l’addio del croato e quello probabile del direttore dell’area tecnica mettono ulteriormente in discussione il buon esito dell’operazione.

Donnarumma inoltre guadagna già 6 milioni di euro e il suo procuratore ha già manifestato perplessità sulla proprietà attuale. E' vero che gli addii a fine stagione di Biglia, Bonaventura e probabilmente Reina permetterebbero un rinnovo, ma è anche vero che la cessione di Donnarumma permetterebbe di sistemare il bilancio.

