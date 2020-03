Lazio, Acerbi su Instagram: “Weah era il mio idolo. Su Ibrahimovic…”

ULTIME NOTIZIE – Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio e ex giocatore del Milan, ha effettuato una lunga diretta Instagram in cui ha parlato di diversi argomenti con i suoi followers. Uno di questi è quello relativo al suo idolo d’infanzia: “Da ragazzino, giocavo in avanti e il mio idolo era George Weah, davvero forte. Attaccanti con cui ho sofferto di più? Ibrahimovic, Higuain, Dzeko: sono veloci, tecnici e fisici”.

Sulla sua malattia: “Dopo la sconfitta della malattia, sono rinato, mi sono sentito un leone. Mi ha fatto capire il vero valore della vita, le persone di cui mi posso fidare e quelle da tenere alla larga”.

Sulla stagione: “E’ lunga, sposteranno l’Europeo e faranno finire la Serie A. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso a uno alla volta. Scudetto? Se lo vinciamo mi raderò i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all’aria aperta, ma me la faccio passare”. Intanto il Milan ha trovato l’accordo con Emirates. Ecco le cifre.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android