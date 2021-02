Spezia-Milan: la partita commentata sui social

Brutta caduta del Milan di Stefano Pioli contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. I liguri hanno vinto per 2-0 al ‘Picco‘ contro i rossoneri. Ed i social non hanno perso l’occasione di ironizzare sul risultato inaspettato del Diavolo. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, i meme più significativi di sfottò degli altri tifosi nei confronti del Milan.