Spezia-Milan, Pioli: “Perso meritatamente. E’ la nostra peggior partita”

Sulle cose negative: “Secondo me la poca qualità e il poco ritmo messo in campo da noi. Poi va dato merito ai nostri avversari che hanno fatto meglio di noi”.

Sulla prestazione: “Difficile dare spiegazioni. Chi ha visto i nostri allenamenti in settimana, nessuno avrebbe potuto immaginare una prestazione del genere. E’ stata una serata no, storta in tutto e per tutto. Dobbiamo archiviarla e pensare a rimettere in campo prestazioni all’altezza delle nostre qualità”.