Spezia-Milan 2-0: gol e highlights (22^ giornata Serie A) | Video

Spezia-Milan 2-0: gol e highlights del match del ‘Picco’

Crollo senza scusanti quello del Milan al ‘Picco‘ di La Spezia. I rossoneri di Stefano Pioli perdono, 2-0, contro gli scatenati padroni di casa. E ben oltre rispetto a quanto dica il risultato finale.

Diavolo letteralmente schiacciato dai liguri per 90′ più recupero. E se, nel primo tempo, soltanto un prodigio di Gigio Donnarumma ha stoppato il tiro a botta sicura dell’ex Riccardo Saponara, nella ripresa il Milan ha ceduto le armi senza combattere.

Tap-in di Giulio Maggiore al 56′ dopo una splendida azione di Kevin Agudelo; sassata dalla distanza di Simone Bastoni al 67′. Un k.o. pesante, anche per come è maturato, per il Milan. Che stasera rischia di perdere la vetta della classifica di Serie A in caso di vittoria dell’Inter sulla Lazio a ‘San Siro‘.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Spezia-Milan del ‘Picco‘.

