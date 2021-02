Calciomercato Milan – Maldini, caccia a un top player da 40 milioni | News

Calciomercato Milan: Maldini guarda in Bundesliga per giugno

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha in mente di piazzare un gran colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. Nonostante, infatti, il Diavolo abbia investito molto su Sandro Tonali ed abbia in Franck Kessié–Ismaël Bennacer una coppia forte e molto affiatata, c’è sempre la sensazione che, in quel settore del campo, manchi un elemento di qualità e quantità.

Teoricamente, ci sarebbero anche Rade Krunić e Soualiho Meïte. Ma, mentre per il bosniaco si profila una cessione al miglior offerente, ben diversa è la situazione del calciatore arrivato a gennaio dal Torino. Non è detto, infatti, che i rossoneri versino ai granata gli 8 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto. Finora, infatti, Meïte non ha né convinto né brillato ogni qualvolta è stato chiamato in causa dal tecnico Stefano Pioli.

Ecco dunque, che il primo colpo del Milan nel prossimo calciomercato estivo potrebbe essere un centrocampista. E Maldini, da tempo, ha messo gli occhi su un elemento che, dalle parti di Via Aldo Rossi, sta acquisendo molto credito. Stiamo parlando di Florian Neuhaus, classe 1997, mediano del Borussia Mönchengladbach di Marco Rose. Il calciatore tedesco è già abituato a giocare nel 4-2-3-1, stesso modulo dei ‘Fohlen‘, sia nei due davanti la difesa sia venti metri più avanti, sulla trequarti.

Neuhaus è un giocatore di grande talento e sicuro avvenire: in stagione ha già totalizzato 6 gol e 6 assist in 28 gare tra Bundesliga e DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Maldini lo aveva seguito già nei mesi scorsi, cerchiando in rosso il suo nome sul taccuino. E, in estate, qualora il Milan si qualifichi alla prossima Champions League, potrebbe rifarsi sotto per rinforzare il centrocampo di Pioli con un signor giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Neuhaus, sotto contratto con il Borussia Mönchengladbach fino al 30 giugno 2024, può liberarsi per 40 milioni di euro: è la cifra stabilita dalla clausola rescissoria presente nel suo accordo con il club tedesco. Un prezzo importante, ma giusto per un calciatore del suo calibro. Il problema, per il Milan, sarebbe, eventualmente la concorrenza. Neuhaus, infatti, piace a Inter e Juventus in Serie A, nonché a Bayern Monaco e Borussia Dortmund in patria.

E non è escluso che il ragazzo, quale prossimo passo nella sua carriera, decida di proseguire in Germania la sua avventura …