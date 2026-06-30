Ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan è pronto a puntare su un omonimo e connazionale del centravanti portoghese. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', il nome in cima alla lista dei rossoneri sarebbe quello di Gonçalo Inácio, difensore lusitano classe 2001 attualmente in forza allo Sporting. Come appreso dalla nostra direzione, il giocatore sarebbe una richiesta esplicita di Ruben Amorim, che lo ha già allenato in Portogallo e ne apprezza le qualità tecniche e atletiche. A fornire maggiori dettagli sull'operazione ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Chi è Gonçalo Inácio

Calciomercato Milan, le ultime da Moretto su Gonçalo Inácio

“Gonçalo Inácio è il nome più caldo per la difesa del Milan. Ha 24 anni, ottime prospettive ed è un'operazione fattibile a livello di cifre, visto che lo Sporting deve fare cassa. I rossoneri non prenderanno il nuovo centrale in tempi brevi, contrariamente a quanto si credeva. Prima Amorim vuole valutare i difensori già presenti in rosa. Il tecnico deciderà su chi puntare e, solo dopo aver gestito le cessioni, il club affonderà il colpo in entrata. Adesso non c'è fretta. La dirigenza vuole analizzare ogni dettaglio prima di scegliere l'innesto giusto per il futuro”.

Calciomercato Milan, la richiesta dello Sporting per Gonçalo Inácio

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona,ha vestito soltanto la maglia biancoverde in carriera. Con il club portoghese, il centrale ha esordito ildiventando subito un perno fondamentale della squadra. Nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionatoimpreziosite daper un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in, con cui ha giocato 20 partite, partecipando anche all'Europeo del 2024 e guadagnandosi la convocazione alche prenderà il via il prossimo 11 giugno.Queste le parole disulle tempistiche della trattativa traper portarein Italia:Lopuò contare su une non ha alcuna intenzione di svendere uno dei giocatori più preziosi presenti in rosa. La richiesta del club portoghese dovrebbe aggirarsi intorno ai. In portogallo,percepisce uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione, una cifra pienamente in linea con i parametri del