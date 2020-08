Ibrahimovic instancabile, super allenamento in yacht | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non è Ibrahimovic che va in vacanza… Al massimo sono le vacanze che vanno da Zlatan. Lo svedese non perde tempo, e si allena anche quando potrebbe rilassarsi. In yacht tra flessioni e esercizi vari.

La stagione con il Milan è finita da qualche giorno, lui si è dimostrato in formissima a dispetto dell’età. Qualcuno dice abbia 38 anni, e che sia prossimo ai 39.Noi abbiamo qualche dubbio. Lui certamente ne dimostra meno, in campo e fuori, e da lezioni di professionalità a tutti. In attesa del rinnovo…

