Galliani: “Ibrahimovic terribile con i compagni, ecco di cosa è capace”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Adriano Galliani, da semplice “tifoso” del Milan ha rilasciato un’intervista a Sportitalia durante la quale si esprime positivamente sul lavoro di Pioli e i miglioramenti della squadra nel post-lockdown. Poi una frase su Ibrahimovic che siamo certi diventerà presto virale.

“Da tifoso del Milan sono contento per Pioli, che ha valorizzato Kessie e Bennacer. Peccato che questa rimonta non ci abbia portato ai gironi di Europa League, ma abbiamo vinto lo scudetto del post-lockdown“.

E poi su Zlatan Ibrahimovic: “È terribile con i compagni, lo conosco bene. È capace di attaccare al muro qualcuno se non si allena bene. E’ fondamentale per gli stimoli che dà in campo e fuori”.

