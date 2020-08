Calciomercato Milan – Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, questa è la settimana decisiva per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, bomber svedese, che resterà a giocare nel Milan anche nella stagione 2020-2021.

Il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic ‘Ricky’ Massara, infatti, aspettano soltanto la telefonata giusta, in questi giorni, per volare nel Principato di Monaco, dove risiede Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, e lì definire gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Ibra con il Milan.

L’offerta del Diavolo per Ibrahimovic è ormai nota: 4 milioni di euro netti di ingaggio, di base fissa, con ricchi bonus di squadra (500mila euro in caso di qualificazione del Milan alla Champions League, poi un premio Scudetto) e personali, legati al numero di presenze che Zlatan totalizzerà ed ai gol che metterà a segno.

Tra compenso fisso e bonus, Ibrahimovic arriverà, dunque, ad incassare quei 6 milioni di euro che il centravanti nativo di Malmö aveva chiesto all’inizio della trattativa per il rinnovo. Manca, dunque, soltanto l’ufficialità per la permanenza di Ibrahimovic nella fila del Milan di Stefano Pioli. SUL MERCATO TUTTO FATTO PER UN RINFORZO A CENTROCAMPO >>>

