Calciomercato Milan – Pobega, ritorno e permanenza in rossonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come anticipato già un paio di settimane fa, Tommaso Pobega, può rientrare al Milan e rimanere in rosa quantomeno fino a gennaio.

Il club rossonero infatti, pare intenzionato a dargli una chance per giocarsi le sue carte. Pobega, che la settimana prossima sarà impegnato nei playoff per salire in Serie A con il Pordenone, può giocare sia come mezzala in un 4-3-3, e sia davanti alla difesa in un 4-2-3-1. Mister Pioli vorrebbe concedere al giocatore classe 1999 un’opportunità con la maglia del Milan, per valutare se è già maturo per competere ad alti livelli anche in Serie A come sta facendo in cadetteria.

E sempre per quel che riguarda il calciomercato, ecco a che punto è la situazione riguardante Serge Aurier. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓