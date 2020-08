Calciomercato Milan – C’è il sì di Aurier al trasferimento: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Serge Aurier, terzino destro accostato al Milan qualche giorno fa. Gianluca Di Marzio ha rivelato che il terzino destro ivoriano avrebbe accettato il trasferimento in rossonero. C’è dunque la sua disponibilità.

Adesso tocca al Milan trovare un accordo economico con il Tottenham per il cartellino del giocatore. Il club londinese chiede 20 milioni di euro per cedere Aurier, cifra ritenuta eccessiva dai rossoneri, che intanto dovranno liberarsi di uno tra Davide Calabria e Andrea Conti. Più probabile la cessione del primo, che essendo un prodotto del settore giovanile milanista, permetterebbe una plusvalenza certa.

Conosciamo meglio Serge Alain Stephane Aurier. Si tratta di un terzino destro classe 1992, può anche adattarsi a sinistra. Alto 178 cm., piede preferito: destro. Ha già vinto 9 trofei in carriera, 8 in Francia e uno con la sua Costa d’Avorio (Coppa d’Africa). In questa stagione negli Spurs ha collezionato 42 presenze tra Premier League, FA Cup e Champions League, segnando 2 gol e servendo 8 assist.

