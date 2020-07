Calciomercato Milan – Pobega torna in rossonero e rinnoverà il contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan è convinto della crescita di Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista che, finora, in stagione, ha segnato 5 gol e fornito 3 assist con il Pordenone tra campionato di Serie B e Coppa Italia.

Il Milan riporterà dunque a casa Pobega, riconoscendo un premio di valorizzazione al club neroverde ed è pronta anche a rinnovare il contratto di Pobega, adeguandogli l’ingaggio e prolungando la scadenza dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025. Il Milan avrebbe anche intenzione di portare Pobega in ritiro per la prossima stagione.

Sarà testato e valutato: non è detto che non possa essere proprio lui il vice di Franck Kessié nella stagione 2020-2021. INTANTO, OGGI, JESÚS SUSO HA SALUTATO IL MILAN IN VIA DEFINITIVA SU ‘INSTAGRAM’ >>>

