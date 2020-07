ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la conquista della Champions League da parte del Siviglia, è scattato l’obbligo di riscatto per Jesus Suso, trasferitosi in Andalusia a gennaio dal Milan. Un traguardo importante per lo spagnolo, solo sfiorato lo scorso anno in rossonero. Dopo la cessione definitiva, Suso ha voluto ringraziare il suo nuovo club e ringraziare ‘la famiglia Milan’ per gli anni trascorsi all’ombra del Duomo. Questo il suo post: