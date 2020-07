Raimondi: “Szoboszlai al Milan? Ecco le percentuali del suo arrivo”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, nella diretta Instagram con i suoi followers ha risposto ad alcune domande di mercato legate al Milan. Una di queste riguarda Dominik Szoboszlai: “Le percentuali del suo approdo sono alte. C’è anche il Napoli su di lui, ma il fatto che Rangnick lo abbia lanciato nel Salisburgo è un grande vantaggio per il Milan”.

Sulle possibilità che Ibrahimovic possa rimanere: “Direi di no. Ci sono delle incompatibilità di fondo sull’idea che ha lui del Milan e su quella che ha il fondo Elliott. Le possibilità sono residuali e lui ha un progetto con l’Hammarby”.

Su Pioli e Rangnick: "Potrebbe essere ingiusto mandare via Pioli, ma la decisione di virare su Rangnick era stata presa quando c'erano dei risultati non esaltanti e nessuno si aspettava questi progressi. Il dialogo per avere un tandem Pioli-Rangnick è aperto, però il tedesco ha detto sì a certe condizioni".