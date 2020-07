Calciomercato Milan – Di Marzio: “Atalanta e Torino su Pobega”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Campionato da incorniciare, finora, per Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista di proprietà del Milan ma in prestito in questa stagione al Pordenone, in Serie B.

Con la maglia neroverde Pobega ha segnato fin qui 5 gol e fornito 3 assist in 27 gare tra campionato e Coppa Italia con i ‘ramarri’: il Pordenone può riscattarlo dal Milan ma il club di Via Aldo Rossi ha intenzione, secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, di esercitare il diritto di contro-riscatto che si era riservato per riportarlo a Milanello.

Successivamente, il Diavolo blinderà il contratto di Pobega, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. La sua permanenza in rossonero verrà decisa dal nuovo tecnico del Milan, il tedesco Ralf Rangnick. Dovesse partire, per Gianluca Di Marzio sarebbero pronte a prenderlo l’Atalanta e il Torino. PRIMA OFFERTA DEL MILAN, INTANTO, PER DOMINIK SZOBOSZLAI >>>