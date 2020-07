Calciomercato Milan – Szoboszlai, c’è la prima offerta rossonera: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’arrivo ormai prossimo di Ralf Rangnick ridisegna il mercato del Milan. Il ‘tuttofare’ tedesco ha già individuato alcuni profili per la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Per il centrocampo il primo nome è sempre quello di Dominik Szoboszlai, vero e proprio pupillo portato al Salisburgo proprio da Rangnick. Dalle parole ai fatti: secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il club rossonero avrebbe già avanzato la prima proposta contrattuale al ragazzo: un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus, con la promessa di un ruolo centrale nella squadra del futuro.

