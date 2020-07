Calciomercato Milan – Affari in vista con Raiola: Donnarumma e non solo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nonostante il campionato sia in pieno svolgimento, il Milan non perde occasione di pensare al mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il club rossonero ha in agenda un incontro con Mino Raiola per dare via ufficialmente alla trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ma non solo: il quotidiano torinese è sicuro che, in occasione di tale summit, le parti parleranno anche di Denzel Dumfries, terzino destro del Psv Eindhoven e altro assistito di Raiola.

