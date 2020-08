Milan, Maldini e Massara pronti a raggiungere Raiola a Montecarlo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Paolo Maldini e Ricky Massara sono pronti a raggiungere Mino Raiola a Montecarlo per definire il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, che specifica come l’accordo economico tra le parti sia ormai ai dettagli. Il Milan è pronto a chiudere e attende un cenno decisivo dal procuratore italo-olandese per partire alla volta del Principato per le firme di rito.

ECCO I NUMERI DEL NUOVO CONTRATTO DI ZLATAN>>>

TUTTE LE NEWS DI MERCATO IN CASA ROSSONERA>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓