Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic vicino: le cifre del contratto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è ormai vicinissimo il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Ibrahimovic, che al momento si trova in vacanza su uno yacht ormeggiato a Montecarlo, località dove risiede il suo agente Mino Raiola, continuerà, quindi, a giocare con la maglia rossonera dopo aver segnato 11 gol e fornito 5 assist in 20 gare tra Serie A e Coppa Italia nella seconda parte dell’annata 2019-2020.

Il Milan ha fatto già pervenire a Raiola una ricchissima proposta di contratto per il prolungamento di Ibrahimovic: ingaggio annuale tra i 4 ed i 5 milioni di euro per la parte fissa, con ricchi bonus, tanto di squadra (piazzamento in Champions League dei rossoneri di Pioli ed anche la vittoria dello Scudetto) quanto personali (numero di presenze in campo e di gol segnati) che farebbero salire lo stipendio di Ibrahimovic fino a 7 milioni di euro netti.

Questione di dettagli, quindi, per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan e già nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro decisivo per la fumata bianca. Una volta chiusa la questione Ibrahimovic, rossoneri e Raiola partiranno a parlare anche della questione relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma. Una situazione meno urgente, visto che il contratto del portiere è in scadenza il 30 giugno 2021, ma non meno importante. LEGGI QUI LE ULTIME SUI POSSIBILI RINFORZI ESTIVI DEL DIAVOLO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓