Calciomercato Milan – Diavolo, ecco l’offerta per Emerson | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In vista della prossima stagione il Milan ha deciso di effettuare un robusto restyling delle corsie laterali della propria difesa. Unico certo di restare in rossonero anche nella stagione 2020-2021, con il manager tedesco Ralf Rangnick, è il terzino sinistro Theo Hernández.

Probabile conferma anche per Andrea Conti. Per il resto, sicura cessione per Davide Calabria, Diego Laxalt e Ricardo Rodríguez. Sulla fascia destra, dunque, il solo acquisto di Pierre Kalulu, classe 2000, francese prelevato per 480mila euro dall’Olympique Lione non potrà bastare.

Il Diavolo cerca un altro terzino e la lotta, al momento, è tra Denzel Dumfries, classe 1996, olandese del PSV Eindhoven e Emerson Royal, classe 1999, brasiliano di proprietà del Barcellona ma che, in questa stagione, ha giocato in prestito nel Betis (32 presenze, con 3 gol e 5 assist all’attivo, finora, tra Liga e Coppa del Re nella sua esperienza a Siviglia).

Le caratteristiche di Dumfries ed Emerson, tutto sommato, sono simili: terzini di gamba, veloci, molto abili a spingere ed a crossare. Ne arriverà soltanto uno. Emerson, che, tecnicamente, sarebbe in prestito al Betis per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021, è stato proposto al Diavolo in queste ore ed il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Barça per il suo acquisto.

Il Milan, per acquistare Emerson, secondo quanto riferito da 'todofichajes.com', vorrebbe spendere 18 milioni di euro, a fronte, però, dei 25 richiesti dai blaugrana. Probabile, a questo punto, che si vada su Dumfries, visto che il PSV si accontenterebbe della proposta rossonera per il cartellino.