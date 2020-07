Calciomercato Milan – Proposto Emerson: si attende il parere di Rangnick

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, il Milan, dopo aver acquistato Theo Hernández dal Real Madrid nell’estate 2019, starebbe valutando un altro esterno difensivo, stavolta destro, dalla Liga spagnola in vista della stagione 2020-2021.

Tra i nomi proposti al Milan per la corsia di destra c’è anche Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, più semplicemente conosciuto come Emerson Royal. Classe 1999, Emerson si trova in prestito al Betis fino al 30 giugno 2021, anche se il Barcellona (proprietario del suo cartellino) potrebbe riportarlo subito in Catalogna incassando il 50% della futura rivendita.

Proprio per questo la valutazione del giocatore, rappresentato dall’agenzia ‘Promoesport’ e seguito anche da Bayer Leverkusen e Benfica, è fissata almeno intorno ai 20-25 milioni di euro. Può andare al Milan? Tutto dipenderà ovviamente dalla nuova dirigenza e dall’eventuale via libera di Ralf Rangnick all’operazione. NUOVA, TEMIBILE CONCORRENTE PER LUKA JOVIĆ >>>