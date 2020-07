Calciomercato Milan – Anche la Juventus si interessa a Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dai media spagnoli, anche la Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per il cartellino di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo che, in questa stagione, ha giocato davvero poco nel Real Madrid di Zinedine Zidane.

Jovic, che piace già a Milan e Inter, potrebbe trasferirsi a Torino, secondo le indiscrezioni, in prestito senza diritto o obbligo di riscatto, oppure, in caso contrario, a titolo definitivo ma con diritto di riacquisto in favore delle ‘Merengues‘, così come Juventus e Real Madrid fecero già qualche anno fa con Álvaro Morata.

Jovic, dunque, sarà il sostituto del partente Gonzalo Higuaín alla corte di Maurizio Sarri? Non è detto. In Spagna, infatti, riportano anche come il calciatore sia maggiormente interessato ad un trasferimento al Milan, laddove potrebbe giocare da titolare fisso e dove ritroverebbe l’amico Ante Rebic, suo ex partner in attacco nei due anni trascorsi in Germania, all’Eintracht Francoforte.

Il Milan, quindi, resta in pole position per Jovic, sperando che la volontà del calciatore sia sufficiente a respingere le velleità della ‘Vecchia Signora‘. INTANTO IL MILAN SI PREPARA AD UNA SERIE DI AFFARI CON MINO RAIOLA >>>