Calciomercato Fiorentina – Higuaín in viola: ecco come può arrivare | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – In vista della prossima stagione Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, continua a tenere d’occhio Federico Chiesa, classe 1997, attaccante della Fiorentina di Giuseppe Iachini, ben consapevole, però, che per acquistare il numero 25 dei viola bisognerà staccare un assegno non inferiore ai 70 milioni di euro.

La Fiorentina, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, sarebbe però disponibile ad ascoltare anche offerte che prevedono l’inserimento, nell’operazione, di qualche contropartita tecnica e, in tal caso, la Juventus non avrebbe che l’imbarazzo della scelta. All’interno della sua rosa molto ampia, i viola di Rocco Commisso pescherebbero rinforzi di qualità.

La pazza idea del Presidente della Fiorentina, però, è quella di prelevare dai bianconeri il bomber argentino Gonzalo Higuaín, classe 1987, legato alla ‘Vecchia Signora‘ ancora da un anno di contratto ma in uscita ed al quale il suo attuale club sta cercando una sistemazione. L’ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione verrebbe spalmato su più anni e Higuaín, così, comporrebbe in viola una micidiale coppia d’attacco con Franck Ribéry.

Higuain alla Fiorentina, quindi, diventerebbe possibile nell'ambito di una cessione di Federico Chiesa ai bianconeri.