Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Jovic si avvicina ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, ha davvero giocato poco, alla ‘Casa Blanca‘, in questa stagione: appena 770′ totali in 24 gare tra Liga, Champions League e coppe nazionali, per una media di 32′ a partita, chiuso, nel ruolo di attaccante centrale, dal ‘totem madridista‘, Karim Benzema.

Ecco perché, in estate, le strade di Jovic, ex Eintracht Francoforte (36 gol in 75 gare in due stagioni in Germania) e del Real Madrid dovrebbero dividersi. Secondo quanto riferito dal popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘, la destinazione più probabile per Jovic è il Milan.

Fali Ramadani, agente di Jovic (e dell’amico, nonché ex compagno di squadra a Francoforte, Ante Rebic, n.d.r.), incontrerà presto i dirigenti del club di Via Aldo Rossi per cercare di arrivare ad un accordo per il trasferimento di Jovic in rossonero. L’idea del Milan, secondo ‘MARCA‘, è quella di proporre alle ‘Merengues‘ un prestito biennale del giocatore con un diritto di riscatto.

Uno dei principali impedimenti al felice esito dell’affare, al momento, è l’alto ingaggio di Jovic: 5 milioni di euro netti a stagione. Per far sì che il calciatore serbo vesta la maglia rossonera, o egli stesso dovrà abbassare le proprie pretese o il Real Madrid, negli eventuali due anni di prestito, dovrà contribuire al pagamento dello stipendio del ragazzo. QUESTE LE ULTIME NEWS SU ÓSCAR RODRÍGUEZ, ACCOSTATO AI COLORI DEL MILAN >>>