Ag. Óscar Rodríguez: “Milan? Nulla di ufficiale. Ma destinazione gradita”

CALCIOMERCATO MILAN – Oggi il popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘ ha parlato dell’interesse del Milan nei confronti di Óscar Rodríguez, classe 1998, centrocampista di proprietà del Real Madrid ma, in questa stagione, in prestito nella fila del Leganés.

Il suo procuratore, René Ramos, fratello di Sergio, difensore proprio delle ‘Merengues‘, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.com‘ del suo assistito per commentare questi ‘rumors‘ di calciomercato. Queste le dichiarazioni dell’agente di Óscar Rodríguez:

Su quanto c’è di vero nell’interesse del Milan: “Ho letto anche io questa notizia uscita sui giornali, ma non c’è nulla di ufficiale in corso”.

Su ciò che vuole fare il calciatore nel prossimo futuro: “Lui sta benissimo al Leganés e vuole chiudere al meglio la sua avventura, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dal club. Poi il futuro è nelle mani del Real Madrid, Óscar ha un contratto con loro. Se qualche club vorrà acquistare il mio assistito, dovrà prima trovare un accordo con il Real Madrid”.

Su Villarreal, Siviglia e Valencia in corsa per lui: “Sì, ci sono tanti club spagnoli su di lui. Ma per segreto professionale non mi piace fare i nomi delle squadre interessate”.

Sul Milan come destinazione gradita: “Perché no? Il Milan è sempre un grandissimo club con una grande tradizione”. IL DIAVOLO, INTANTO, VEDE SCAPPARE VIA UN OBIETTIVO CONCRETO PER LA DIFESA >>>