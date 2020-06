Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Diavolo su Óscar Rodríguez

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, dal popolare quotidiano sportivo ‘MARCA‘, il Milan avrebbe messo gli occhi su Óscar Rodríguez, classe 1998, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid ma che, attualmente, sta giocando in prestito nella fila del Leganés.

Per Óscar Rodríguez, che piace molto, nella Liga, a Villarreal, Siviglia e Valencia, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già avuto dei contatti con il suo agente, René Ramos, al fine di chiedere informazioni sulla situazione del giocatore, autore, finora, di 9 gol e 2 assist in 29 gare di campionato con il Leganés e, soprattutto, sulle intenzioni delle ‘Merengues‘ nei suoi confronti.

Óscar Rodríguez, secondo ‘MARCA‘, costerebbe circa 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Il Real Madrid, però, vorrebbe mantenere un diritto di riacquisto futuro del suo cartellino. IL DIAVOLO, INTANTO, CERCA ALTRI DUE CENTROCAMPISTI >>>