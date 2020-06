Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Szoboszlai e Koopmeiners

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è concentrato sul presente e sulla prossima partita contro la Spal, ma pensa anche al futuro. Bennacer sarà uno dei punti fermi della squadra che verrà, ma Ralf Rangnick ha intenzione di fare diverse modifiche a centrocampo.

A tal proposito i due obiettivi sono la mezzala Dominik Szoboszlai e il mediano Teun Koopmeiners, due giocatori che appunto potrebbero completare il nuovo centrocampo di Rangnick insieme a Bennacer. L’algerino potrebbe essere schierato mezzala, considerando che Koopmeiners è un ottimo schermo davanti alla difesa. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti per l’olandese tra Almstadt, braccio destro di Gazidis, e Janes della Wasserman, l’agenzia che segue il calciatore. Il prezzo? 15 milioni di euro.

Il Milan però attende prima di affondare il colpo perchè il primo vero obiettivo rimanere Szoboszlai del Salisburgo, uno dei pupilli di Rangnick. Il prezzo è di circa 25 milioni di euro, ma bisogna sbrigarsi, perchè la concorrenza è elevata: sull’ungherese ci sono Psg, Arsenal e Borussia Dortmund, ma attenzione anche a Lazio e Napoli. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare a Milano il suo agente, Matyas Esterhazy.

Altri nomi per il centrocampo? Non è da escludere il ritorno di Bakayoko. L’ex rossonero continua a lanciare segnali per tornare, ma l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio (6,5 milioni l’anno). Il Milan potrebbe arrivare a quattro. Gli altri due profili sono Liziero, mediano del San Paolo (ha una clausola da 50 milioni di euro) e sul fronte offensivo piace Kubo, classe 2001 in questa stagione al Mallorca (in prestito dal Real Madrid). Il club spagnolo difficilmente lo cederà, ma è possibile l’ipotesi prestito. INTANTO E’ PARTITA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA. ECCO DI COSA SI DISCUTE, CONTINUA A LEGGERE >>>