Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, si tratta con Raiola sui bonus

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Filtra ottimismo per la fumata bianca, ma prima devono essere sistemati alcuni dettagli che sono considerati fondamentali.

Tra questi ci sono i bonus. Quest'ultimi sono considerati fondamentali da Raiola in quanto compenserebbero la cifra complessiva (l'ingaggio base sarebbe inferiore ai 6 milioni di euro percepiti da Donnarumma attualmente). ll punto principale sono quelli relativi alla stagione 2022-23, con l'ingresso in Champions League che viene considerata una priorità: se questo non dovesse accadere, sarebbe inevitabile un addio.