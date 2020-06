Calciomercato Milan – Si complica Kamara: ha offerte in Premier | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, con la probabile cessione di Mateo Musacchio a titolo definitivo e di Matteo Gabbia con la formula del prestito, rinforzerà il proprio reparto di difensori centrali almeno con un altro innesto.

Come noto, da tempo, il Diavolo è sulle tracce, tra i tanti nomi seguiti, anche di Boubacar Kamara, classe 1999, difensore centrale francese di proprietà dell’Olympique Marsiglia: il club della Costa Azzurra, che ha un bilancio non propriamente florido, sarà costretto a cedere qualche pezzo pregiato in estate e sta valutando anche l’idea di privarsi di Kamara.

Il costo del suo cartellino è stimato intorno ai 40 milioni di euro: questo, finora, è il motivo principale per cui il Milan non ha mosso, con decisione, passi concreti sul calciatore transalpino, sotto contratto con l’OM fino al 30 giugno 2022 e che, nell’ultima stagione, ha totalizzato 28 gare, con 2 gol e 2 assist all’attivo, tra Ligue 1 e coppe nazionali.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Le 10 Sport‘, a prescindere da tutto, il futuro di Kamara non sarà in Italia, bensì in Inghilterra, laddove sono pronti a fare follie per assicurarsi il suo cartellino. Kamara, infatti, piace a Manchester City (in vantaggio sulle concorrenti), Liverpool ed Everton. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>