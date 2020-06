Pioli: “Rebic sia un esempio per tutti: ha la mentalità giusta”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i temi principali della sfida Spal-Milan, in programma domani sera, ore 21:45, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara.

Interrogato su Ante Rebic, 8 gol nelle ultime 9 gare con il Milan, Pioli ha detto: "Quello spezzone di gara a Cagliari mi ha convinto che lui potesse fare molto bene, poi certo non pensavo facesse tutti quei gol. Ma Ante ci ha messo del suo per ritagliarsi uno spazio importante, sono felice del suo atteggiamento, deve essere da esempio per tutti. Non ha mollato nonostante giocasse poco e ha ottenuto i risultati: questa è la mentalità giusta".