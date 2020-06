Il Milan decolla, Rebic si conferma devastAnte: 8° gol nel 2020

MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nel Milan che, in seguito al 2-0 inflitto a ‘San Siro‘ alla Roma, è decollato in piena zona Europa, ha brillato il croato Ante Rebic, classe 1993, giunto in prestito biennale la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte.

Rebic, infatti, nelle ultime due gare, contro Lecce e Roma, ha dimostrato di non sapere soltanto vivere della luce riflessa di Zlatan Ibrahimovic: il croato, da quando è iniziato l’anno solare 2020, ha segnato 8 gol in 9 gare, alla media di un gol ogni 79′ di gioco. Soltanto Cristiano Ronaldo della Juventus, con 13 reti e la media di un gol ogni 69′, ha fatto meglio di Rebic.

La rete realizzata ieri da Rebic, per giunta, è stata molto importante perché ha sbloccato il risultato nella partita contro la Roma e ha permesso, di fatto, ai rossoneri di battere, finalmente, una grande in campionato: finora, il Diavolo aveva raccolto, contro le prime 6 della classifica di Serie A, soltanto sconfitte ed un pareggio interno contro il Napoli. LEGGI QUI NUMERI E STATISTICHE DI MILAN-ROMA >>>