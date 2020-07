Calciomercato Milan – Il PSV abbassa le pretese per Dumfries

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Con la sempre più probabile cessione di Davide Calabria, che piace a Bologna, Fiorentina e, in Spagna, al Siviglia, il Milan continua cercare un nuovo terzino destro per la prossima stagione, dopo aver già messo sotto contratto il giovane Pierre Kalulu (classe 2000) dell’Olympique Lione.

Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan continua a seguire con grande interesse Denzel Dumfries, classe 1996, laterale olandese di proprietà del PSV Eindhoven che è assistito da Mino Raiola. Il club di Via Aldo Rossi parlerà con Raiola di Dumfries in occasione degli imminenti incontri per discutere il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Per Dumfries, il PSV Eindhoven, che partiva da una richiesta di 25 milioni di euro, sembra ora aver abbassato le pretese per cedere il terzino: ora basterebbero 18 milioni di euro per portare Dumfries a Milano.