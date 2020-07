TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, lunedì 13 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano gli obiettivi personali e di squadra di Cristiano Ronaldo, che insegue la Scarpa d’Oro e la Champions League. In alto il pareggio tra Napoli e Milan, con particolare attenzione alla furia di Zlatan Ibrahimovic per la sostituzione.

TUTTE LE NEWS SU NAPOLI-MILAN >>>