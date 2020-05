CALCIOMERCATO – Gazidis chiama Rangnick, che si scusa / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Non è ancora ufficialmente al Milan, ma Ralf Rangnick è già al centro di molte polemiche. Hanno fatto discutere le sue ultime dichiarazioni in cui confermava l’interesse del Milan e in cui ha spiegato quali condizioni siano necessarie affinché possa accettare l’incarico.

Paolo Maldini non ha gradito e ha preso le difese di se stesso, di Frederic Massara e di Stefano Pioli, parlando di invasione di campo e mancanza di rispetto. Stavolta anche Ivan Gazidis sembra non aver apprezzato particolarmente, tanto che ha deciso di telefonare a Rangnick, il quale si è scusato e ha spiegato come è andata. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

