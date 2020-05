Gazidis chiama Rangnick: arrivano le scuse del tedesco

MILAN NEWS – Tiene banco in questi giorni, in casa Milan, la polemica scoppiata tra Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, uomo designato ad assumere il ruolo di manager (allenatore con pieni poteri sul mercato, n.d.r.) della Prima Squadra rossonera dalla stagione 2020-2021, e Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi.

Maldini, infatti, ha accusato Rangnick di ‘invadere il campo‘ di professionisti attualmente pagati dal Milan (chiaro, esplicito il riferimento a lui, al direttore sportivo Frederic Massara ed all’allenatore Stefano Pioli) per concludere l’attuale stagione sportiva, mancando loro di rispetto, con dichiarazioni su un futuro ipotetico che non è detto si verifichi a conti fatti.

Maldini, infastidito, ha reagito, con il consueto garbo e stile, alla fuga in avanti di Rangnick in un periodo della stagione che non appare quello più appropriato per parlare del Milan che verrà. Ma, secondo quanto rivelato da ‘Il Giornale‘ oggi in edicola, Maldini non è stato l’unico ad essere rimasto infastidito dalle dichiarazioni del ‘Professor‘ Rangnick.

Anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, colui che ha scelto in prima persona Rangnick come persona ideale per guidare il Diavolo del futuro, non avrebbe gradito le esternazioni di Rangnick. Il dirigente sudafricano, così, avrebbe telefonato all’agente di Rangnick per chiedere spiegazioni.

Il tedesco si sarebbe dunque scusato con Gazidis, spiegando che, durante l’intervista, era in automobile, diretto verso un evento di beneficenza, ed avrebbe semplicemente risposto alla domanda che gli era stata rivolta. Difficile che questa vicenda possa compromettere l’arrivo di Rangnick a Milano. UN DIFENSORE ROSSONERO È PROSSIMO ALL’ADDIO >>>