Calciomercato Milan – Musacchio nel mirino di Valencia e Betis Siviglia

MERCATO MILAN – “Bei tempi”, ha scritto ieri su Twitter Mateo Musacchio, ripostando un video che lo vedeva protagonista in Liga con la maglia del Villarreal. L’argentino potrebbe presto tornare a calcare i campi del campionato spagnolo, perché secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Valencia e Betis Siviglia avrebbero messo gli occhi su di lui.

Per il Milan Musacchio, contratto in scadenza nel 2021, è tutt’altro che incedibile. Se, infatti, dovesse arrivare un’offerta superiore ai 10 milioni, allora il club rossonero accetterebbe di buon grado la partenza del sudamericano. Musacchio al Milan si trova bene, ma da gennaio non ha apprezzato le scelte di Pioli di preferirgli prima Kjaer e poi Gabbia. Il rapporto si è incrinato e dopo 3 anni può così decidere di tornare in Spagna. Intanto, oggi ricorre un anniversario davvero speciale in casa rossonera>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓