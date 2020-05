13 maggio 2012 – Milan-Novara: il saluto commovente di San Siro

MILAN NEWS – Esattamente 8 anni fa il Milan salutava le sue leggende. Era il 13 maggio 2012 e i rossoneri ospitavano il Novara nell’ultima gara stagionale a San Siro. Quella giornata dicevano addio ai colori rossoneri diverse leggende che hanno scritto pagine fondamentali della storia del Milan. Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf e Gennaro Gattuso, tutti in una volta, tra il calore dei tifosi rossoneri e il commovente saluto del pubblico.

Quello stesso giorno salutarono anche Mark Van Bommel, Gianluca Zambrotta, entrambi in lacrime sotto la Curva Sud, e Flavio Roma. Una giornata tra le più tristi della storia recente del club rossonero, che in tanti faranno davvero fatica a scordare. Per molti è ritenuto il primo passo del Milan verso la discesa dei risultati in cui oggi si trova.

A fine stagione, poi, lasceranno anche Ibrahimovic e Thiago Silva: è stato quello l’ultimo grande Milan?

