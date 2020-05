Ibrahimovic: gli addii di Boban e Maldini pietre tombali sul suo futuro

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, l’addio di Zvonimir Boban e le ultime dichiarazioni di Paolo Maldini nei confronti del dirigente tedesco Ralf Rangnick, allontanano ancora di più Zlatan Ibrahimovic dal Milan. Per la rosea rappresentano le pietre tombali sulla presenza di Ibra nel prossimo Milan. In ogni caso Ivan Gazidis, che deve ancora incontrare lo svedese, proverà a convincerlo a rimanere.

