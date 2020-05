Musacchio, nostalgia Liga? Il difensore: “Bei tempi al Villarreal”

MILAN NEWS – Dopo l’arrivo di Simon Kjaer a gennaio, la titolarità di Mateo Musacchio è stata spesso messa a dura prova. Il centrale danese ha convinto Stefano Pioli, che lo ha impiegato più volte accanto ad Alessio Romagnoli. Una scelta che l’argentino non ha apprezzato particolarmente, tanto che sono molte le voci di mercato circolare intorno a lui negli ultimi mesi. Si è parlato di un interesse del Valencia per il prossimo anno e chissà che il suo ritorno in Liga non possa concretizzarsi.

Anche perché il difensore, su Twitter, ha ‘retweettato‘ un video pubblicato dal profilo ufficiale del campionato spagnolo che lo vede protagonista con la maglia del Villarreal. La didascalia “Bei tempi” non lascia spazio ad interpretazioni. Musacchio ha nostalgia del suo passato? Un passato che potrebbe diventare anche il suo futuro.

