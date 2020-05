Calciomercato Milan – Musacchio nel mirino del Valencia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce da ‘Super Deporte’, il Valencia avrebbe messo nel mirino Mateo Musacchio, difensore centrale del Milan. Il club spagnolo avrebbe intenzione di rinforzare il proprio reparto difensivo con qualche innesto e nei profili papabili ci sarebbe proprio l’argentino, il cui futuro rossonero è ancora tutto da decifrare. Nelle ultime partite prima dello stop dovuto all’emergenza coronavirus, Musacchio è stato spesso lasciato in panchina da Stefano Pioli, che gli ha preferito Simon Kjaer in più di un’occasione. Un pretesto per lasciare il Milan? Se così fosse, il Valencia potrebbe cogliere la palla a balzo. Intanto ecco le Top News di oggi, continua a leggere >>>

